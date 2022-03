Clienti ubriachi, risse e niente green pass: chiuso per 15 giorni locale recidivo a Torpignattara

Risse, sedie lanciate, ubriachezza molesta. E ancora: assenza di licenza e agibilità del locale, apertura abusiva. Dal 2018 a oggi è successo di tutto fuori da un locale di Torpignattara, l'ultimo episodio venerdì 25 marzo quando gli agenti del commissariato di Polizia della zona sono intervenuti e hanno notificato la sospensione della licenza per 15 giorni ai sensi dell'articolo 100 del Tulps con conseguente chiusura del'esercizio commerciale.

Come detto, il locale più volte era finito sotto la lente d'ingrandimento da parte delle forze dell'ordine: nel 2018 e nel 2020 era già stato chiuso rispettivamente per 45 e 20 giorni e a settembre 2020 era stato sottoposto a sequestro preventivo per apertura abusiva. Inoltre, durante un controllo amministrativo, il titolare e un cliente sono stati trovati senza green pass.

Uno degli interventi da parte del commissariato di zona si era reso necessario in seguito a una violenta lite tra gli avventori, alterati dall'alcol, finiti a lanciarsi le sedie, tanto che uno dei clienti era stato deferito all'autorità giudiziaria per lesioni aggravate e sanzionato per ubriachezza.