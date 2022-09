Tornado a Civitavecchia: paura sul litorale laziale

Un tornado sul litorale laziale. Paura a Civitavecchia dove una forte tromba d'aria ha fatto temere il peggio. Impressionanti le immagini del fenomeno atmosferico che dalla costa è arrivato nell'entroterra interessando la zona di Sant'Agostino. Numerosi gli alberi abbattuti e divelti dal forte vento con i soccorritori a lavoro per la conta dei danni. Nessuna persona al momento sembrerebbe essere rimasta ferita.

Il tornado si è abbattuto nella zona di Sant'Agostino, in via Ugo Fontanatetta sono quindi intervenuti i vigili del fuoco di Civitavecchia con diverse squadre ed una autoscala per la messa in sicurezza di piante ed alberature divelte dalla tromba d'aria. Sul posto anche il personale del 118 e la polizia locale.

Maltempo sul litorale che era stato annunciato con una allerta meteo dalla protezione civile che prevede dalle prime ore di oggi - giovedì 8 settembre - e per le prossime 12-18 ore precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o intenso temporale. L'alto Lazio è stato interessato da violenti temporali in particolare tra Viterbo ed i comuni della provincia romana, con grandine, nubifragi e colpi di vento.