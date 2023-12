Tor Sapienza, vandali in azione al centro Morandi nella notte di Natale

Scritte oscene, tanti danni e il senso di abbandono ed amarezza che rimane dopo un fatto del genere. I vandali non si sono riposati neanche nella notte tra il 24 e il 25 dicembre. Ignoti, infatti, hanno devastato il centro culturale municipale "Giorgio Morandi" a Tor Sapienza, nel municipio V. Non è stato rubato nulla, per questo si pensa ad un vero e proprio sfregio. Sui muri sono comparse frasi ingiuriose, che non si possono riportare, alcune contro le forze dell’ordine. Questo atto, secondo il presidente stesso del centro culturale, è solo “nipote” dell’abbandono e disinteresse che le istituzioni hanno dimostrato nei confronti di questo punto di aggregazione.

Una bruttissima sorpresa, quindi, per il presidente del centro, Marcello Santarelli il quale, nonostante la giornata di festa, ha voluto scrivere agli uffici competenti del V Municipio, compreso il presidente, Mauro Caliste. Un documento che non serve solo per informare di quanto accaduto.

Il radi di Natale

Il raid, infatti, è avvenuto all’interno dei locali al piano seminterrato di proprietà dell’Ater e in carico al Municipio V di Roma Capitale, adibito fin dagli anni ottanta ad oggi a spazio per le attività fisiche degli iscritti. Il presidente ha quindi avvisato le forze dell’ordine e, sul posto, è intervenuta una volante del commissariato Prenestino. “Insieme agli agenti è stato verificato che i vandali hanno divelto i cardini del cancello d’accesso – scrive il presidente del centro - chiuso coi lucchetti, e ubicato al piano terra per poi uscire attraverso la porta antipanico del seminterrato. Al termine della scorribanda il sottoscritto e gli agenti hanno preso atto che i locali erano completamente a soqquadro e che le pareti del seminterrato erano state vandalizzate con numerose scritte spray”.

Non è la prima volta

Santarelli, nella lettera inviata al presidente municipale, oltre a ricordare che non è il primo raid subito dal centro, ha voluto ricordare che “il Municipio V di Roma Capitale ha affidato alla C.R.B. Srl di Roma lavori di ristrutturazione del Centro culturale Polivalente “Giorgio Morandi” per un importo complessivo di euro 136.000 ultimati in data 19-10-2022. Ad oggi, nonostante i ripetuti solleciti, il Municipio V non ha consegnato al sottoscritto le chiavi del Centro culturale Polivalente “Giorgio Morandi”. Insomma, i locali erano pronti ma il presidente non poteva entrarci. Così, lo stabile è rimato vuoto e facile preda dei vandali. Non solo, il direttore tecnico del quinto, il 29 novembre, assicurava, a mezzo pec, a Santarelli che i locali sarebbero stati completamente disponibili entro il 30 dicembre 2023. Ora, dopo questo blitz, la data è destinata ad essere procrastinata in avanti.

Scarsa manutenzione

Oltre alla poca attenzione nei confronti del centro, il presidente scrive che questi “atti vandalici possono essere considerati figli, nipoti e pronipoti del disinteresse e dell’abbandono nei confronti della “cosa pubblica” dimostrati fin qui dall’amministrazione del Municipio V”. per questo, Santarelli chiede di riparare i danni e di attivarsi per verificare la “messa a norma e il funzionamento” delle “uscite di sicurezza, impianto elettrico, impianto di riscaldamento, impianto antincendio, impianto meccanico di aerazione, barriere architettoniche”. Insomma, è chiaro che secondo il presidente qualcosa dei lavori previsti non è andato come avrebbe dovuto. Rimane, di questa vicenda, la grande amarezza nel vedere uno spazio pubblico distrutto, specialmente in una notte particolare come quella di Natale.