Provoca incidente su uno scooter rubato e scappa, bloccato dopo un inseguimento

Ha tamponato l'auto guidata da una donna, poi è scappato a bordo dello scooter, che è risultato rubato. A fermarlo, un ragazzo di 25 anni, sono stati i baschi verdi della guardia di finanza, allertati dalla donna subito dopo l'incidente.

I fatti risalgono a mercoled pomeriggio. La pattuglia del comando provinciale della guardia di finanza ha notato una donna che si sbracciava in mezzo alla strada nei pressi di via Giorgio de Chirico, zona Tor Sapiena, e si è fermata per farsi raccontare l'accaduto. I militari si sono quindi messi sulle tracce dello scooterista, intercettandolo nei pressi di un complesso popolare sempre in via de Chirico.

Una volta bloccato, il ragazzo è stato riconosciuto dalla donna e lo scooter analizzato e risultato rubato. È quindi scattata la denuncia per ricettazione.