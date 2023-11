Tor Pignattara, chiuso per 15 giorni bar frequentato da pregiudicati

Un bar frequentato da "pregiudicati" e con diverse norme ignorare. Succede a Torpignattara dove il questore di Roma, dopo aver esaminato l'istruttoria redatta dalla divisione di polizia amministrativa e sulla base delle risultanze investigative del commissariato Porta Maggiore, ha adottato un provvedimento che impone al titolare di un bar la sospensione della licenza per 15 giorni.

Durante i controlli degli agenti sono state rilevate numerose violazioni amministrative connesse sia alla somministrazione di alimenti e bevande, sia alla mancata autorizzazione di sala giochi, che alla mancata vigilanza sul fumo, in presenza di apparecchi elettronici, per cui sono state applicate sanzioni per 7188,86 euro.

Sono state riscontrate anche diverse carenze igienico sanitarie, per cui è stato sanzionato di ulteriori 4000 euro ed ha ricevuto la sospensione dell’attività emessa dall'ASL. L'atto è stato notificato dagli stessi poliziotti e, come previsto dalla normativa, è stato affisso sull’entrata del locale il cartello "chiuso con provvedimento del questore".