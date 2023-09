Blitz a Tor Bella Monaca: perquisizioni in via dell'Archeologia. Sul posto 600 uomini e un elicottero  

Come a Caivano, dopo il tentato omicidio a Don Coluccia, lo Stato batte i pugni a Tor Bella Monaca. Alba blindata nel quartiere del VI municipio. In corso un blitz interforze, con 600 uomini di polizia di Stato, carabinieri, guardia di finanza e unità antiterrorismo.

Le forze dell'ordine stanno perquisendo alloggi, garage e locali delle case popolari di via dell’Archeologia. L’operazione, decisa nell’ultimo comitato per l’ordine e la sicurezza in Prefettura serve a ristabilire la legalità nel quartiere dopo i recenti fatti di cronaca che hanno visto, tra le altre cose, l’aggressione al prete antimafia Don Antonio Coluccia.

Le operazioni sono seguite dall’alto da un elicottero che sorvola il quadrilatero di case popolari che circonda una delle piazza di spaccio del territorio. Si tratta del cosiddetto Ferro di Cavallo, che si snoda intorno all'R5. Al blitz partecipano anche le squadre dell’Acea, l’Ama e la Polizia di Roma Capitale. Polizia e carabinieri stanno controllando decine di persone sottoposte ai domiciliari.