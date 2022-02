Tor Cervara, sgomberato palazzo occupato: trovate decine di bombole di gas non a norma

È stato sgomberato, a Tor Cervara, il palazzo occupato di via Tallone. In quello stabile, a novembre scorso, un cittadino georgiano di 42 anni fu trovato morto nella tromba dell'ascensore. Un caso in mano alla procura di Roma con le indagini dei carabinieri che dovranno determinare se l'uomo sia morto perché spinto da qualcuno oppure no.

Fatto sta che, dopo una serie di controlli, quel palazzo ormai abbandonato era stato dichiarato insicuro. Oggi, dopo la decisione presa dal prefetto Matteo Piantedosi durante uno degli ultimi appuntamenti del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, lo sgombero. In via Tallone erano presenti polizia, il reparto mobile carabinieri e polizia locale.

All'interno dello stabile abitavano abusivamente dieci persone quasi tutte straniere. Nel corso dell'intervento sono state trovate dieci bombole di gas. Sul posto così sono dovuti intervenire anche i vigili del fuoco e la proprietà per la messa in sicurezza del palazzo stesso. Nei prossimi giorni verranno messe in campo anche le operazioni di bonifica.

L'azione delle autorità è stata commentata con un tweet anche da 'Nonna Roma', che lamenta un mancato coinvolgimento della politica nell'azione: "Ancora una volta l'ennesima azione di forza senza neanche avvertire Municipio comune e sala operativa sociale per immaginare delle soluzioni alternative. Non ci stiamo".