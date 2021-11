Uomo trovato morto in un palazzo occupato di Tor Cervara: si indaga per omicidio

Non un suicidio dettato dalla disperazione né una caduta accidentale, ma un omicidio: a una settimana dal ritrovamento del cadavere di un cittadino georgiano di 42 anni nella tromba dell’ascensore di un palazzo occupato di via Tallone, a Tor Cervara, si fa largo l’ipotesi che l’uomo sia stato ucciso.

Il cadavere è stato trovato lo scorso 2 novembre da alcuni inquilini del palada czzo, noto per le numerose occupazioni abusive da parte soprattutto di senza fissa dimora e richiedenti asilo. I carabinieri della compagnia Casilina, sulla base delle prime informazioni raccolte, avevano ipotizzato un suicidio o una caduta: il corpo presentava ferite compatibili con un impatto dall’alto, e nulla sembra inizialmente puntare verso un delitto.

L’autopsia, però, ha sollevato dubbi. Le lesioni sul corpo dell’uomo non sarebbero il frutto di una caduta ma di un’aggressione, con tutta probabilità un violento colpo alla testa e poi una spinta per farlo cadere nella tromba dell’ascensore, dove è stato trovato. Uno scenario che conduce adesso a un più ampio filone di indagine. La procura ha dunque aperto un fascicolo contro ignoti per avviare tutti gli accertamenti necessari a ricostruire gli ultimi giorni e le ultime ore del 42enne, già noto alle forze dell’ordine.