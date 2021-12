Tor Cervara, incendia rifiuti speciali nel deposito di una ditta edile

In un deposito di una ditta di costruzioni a Tor Cervara, i carabinieri hanno sorpreso un romeno di 54 anni che aveva incendiato un importante cumulo di rifiuti composto da coibentati, barattoli di vernice, rame, isolanti in plastica, parti di gomma ed altro di varia natura. Le fiamme sono state spente e per il 54enne è scattato l’arresto con l’accusa di gestione e combustione illecita di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi. Si trova agli arresti domiciliari.