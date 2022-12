Nel palazzo popolare la luce è "gratis" e i garage sono nascondigli per la droga

Allacci abusivi per rubare energia elettrica e garage usati come magazzino per la droga. In via dell'Archeologia, nei palazzi popolari, non è raro vedere scene del genere come già successo in passato. Questa volta a finire nel mirino dei carabinieri, sono stati gli appartamenti all'altezza del civico 106.

Nel palazzo sono state denunciate in stato di libertà per furto aggravato di energia elettrica, sette persone. Con l'ausilio del personale tecnico delle società di distribuzione Areti, gli allacci abusivi sono stati immediatamente rimossi. Nello stesso ambito dei controlli, i carabinieri hanno rinvenuto a carico di ignoti, 327 dosi di cocaina occultati all'interno di un garage.

Gli altri controlli a Tor Bella Monaca

Quattro uomini, sempre a Tor Bella Monaca, sono stati arrestati perché sono risultati destinatari di ordinanze di custodie cautelari. In particolare, ad un 73enne originario della provincia di Caserta, ma da tempo residente nella Capitale, i militari gli hanno notificato un'ordinanza di sospensione della detenzione domiciliare con la custodia cautelare in carcere emessa lo scorso 14 dicembre dalla procura della repubblica presso il tribunale di Napoli, dovendo lo stesso espiare una pena residua di anni 10 di reclusione per i reati di estorsione e per violazione della legge sugli stupefacenti.

Nel corso dei controlli, una donna di 30 anni, è stata denunciata in stato di libertà per porto di armi o oggetti atti ad offendere. La donna, originaria della Romania, a seguito di controllo alla circolazione, è stata trovata in possesso di 2 coltelli da cucina.