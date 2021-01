Tor Bella Monaca, mini drive in dello spaccio: così faceva affari un 18enne

Smantellato su via Giovanni Battista Scozza un mini drive-in dedicato allo spaccio di cocaina. Gli investigatori della Polizia di Stato del VI Distretto Casilino hanno arrestato un 18enne romano, fermato 2 volte subito dopo aver venduto cocaina ai clienti che, come prassi, hanno ricevuto la droga dai finestrini delle proprie auto.

E sempre a Tor Bella Monaca, una 48enne romana, nascondeva la droga da vendere in un locale adibito ad alloggio di contatori elettrici .

I suoi clienti per entrare in possesso della sostanza la raggiungevano nel garage sottostante l’immobile dove la donna consegnava loro le dosi con il prezzo già impresso sopra l’involucro, 3 per 30 euro, 5 per 50 euro.

Dopo diversi servizi di osservazione e appostamento gli agenti del VI Distretto Casilino, scoperto il suo modus operandi, l’hanno arrestata sequestrando 15,55 grammi di cocaina. Contestata la sanzione amministrativa ad un suo cliente.