Stretta contro il via vai di pusher in via dell'Archeologia: in manette anche un 18enne

Continua il via vai di pusher a Tor Bella Monaca. Ogni giorno nella piazze di spaccio proliferano i venditori di stupefacenti e così non cessano i controlli nel quartiere. Nel week end, i carabinieri di Tor bella Monaca hanno arrestato un cittadino straniero di 52 anni, disoccupato, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione abusiva di munizionamento.

L'uomo è stato sottoposto ad una perquisizione personale e domiciliare, in via dell'Archeologia, al termine della quale è stato trovato in possesso di 17 dosi di cocaina, per un peso complessivo di circa 10 grammi, e della somma contante di 2200 euro, ritenuta provento della pregressa attività illecita, il tutto sottoposto a sequestro. L'arrestato è stato portato in caserma e trattenuto nelle camere di sicurezza, in attesa del rito direttissimo.

Nel pomeriggio, sempre in via dell’Archeologia, gli stessi Carabinieri hanno arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, un romano di 18 anni, disoccupato e con precedenti. Il giovane è stato notato aggirarsi con fare sospetto dai militari, in una nota piazza di spaccio, e sottoposto a perquisizione personale.

Al termine del controllo è stato trovato in possesso di 2 dosi di cocaina, per un peso complessivo di circa 1 grammo, di 6 dosi di crack per circa 2 grammi, di 5 dosi di eroina per circa 2 grammi, di 15 dosi di hashish per circa 20 grammi, e della somma contante di 375 euro, ritenuta provento della pregressa attività illecita, il tutto sottoposto a sequestro. L’arrestato è stato portato in caserma e trattenuto nelle camere di sicurezza, in attesa del rito direttissimo.