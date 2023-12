Tor Bella Monaca, vende in strada 10000 botti di Capodanno: multa da 5000 euro

Ieri mattina una pattuglia del VI Gruppo Torri della Polizia Locale ha sequestrato circa 10.000 articoli tra botti di Capodanno e fuochi di artificio venduti illegalmente in via Amico Aspertini, zona Tor Bella Monaca.

Gli agenti, durante i consueti controlli della zona, hanno visto un giovane, un ventenne di nazionalità italiana, mentre vendeva per strada senza licenza il materiale pirotecnico. Il ragazzo è stato sanzionato per un importo pari a 5000 euro e la merce sequestrata convogliata in un deposito adibito al trattamento di questo tipo di prodotti.