Tor Bella Monaca, fermato con una pistola clandestina in auto

Nascondeva una pistola in auto. Per questo motivo un 27enne romano è stato arrestato dalla polizia di Stato, in via dell'Archeologia a Tor Bella Monaca. Gli agenti del VI Distretto di Casilino e quelli della Sezione Volanti, lo avevano notato in strada: mentre si alzava la maglietta, i poliziotti hanno notato il calcio di una pistola.

Gli agenti, grazie alla segnalazione data alla sala operativa della Questura che ha diramato la nota agli altri equipaggi, hanno potuto bloccarlo poi in via dell'Archeologia. La pistola marca Walther calibro 9x 19 parabellum, munita di caricatore monofilare è stata trovata dai poliziotti sotto il sedile lato passeggero.

Il 27enne è stato arrestato e la pistola, non censita nelle banche dati in uso alle forze dell’ordine, in ordine alla quale si stanno facendo ulteriori accertamenti, è stata sequestrata.