Tor Bella Monaca, ubriaco al volante "abbatte" scooter e cassonetti

L'uomo, un 31enne, è stato fermato in via Aspertini. Ferito anche un poliziotto nell'occasione

Serata di follia a Tor Bella Monaca dove in via Aspertini, un uomo ubriaco al volante ha letteralmente "abbattuto" diversi scooter, ribaltato cassonetti Ama e danneggiato vetrine di un negozio. E' successo intorno alle 23. Sul posto gli agenti della polizia di Stato con il Commissariato Casilino.

L'uomo, un napoletano di 31 anni, è stato bloccato a fatica dai poliziotti tanto che uno di loro, è rimasto ferito ad un ginocchio. Ricoverato in ospedale, ne avrà per quindici giorni. Il trentunenne è stato arrestato per resistenza e aggressione a pubblico ufficiale.