Tor Bella Monaca, trovati altri appartamenti con acqua e luce "gratis. Quattro di questi sono recidivi

Continuano i controlli a Tor Bella Monaca coordinati dalla Prefettura. Nelle ultime ore, Acea, Areti, Ater e i carabinieri sono nuovamente intervenuti in largo Ferruccio Mengaroni e via Fernando Quaglia, per verificare la presenza di allacci abusivi alla rete elettrica e idrica e eventuali occupazioni abusive. Il bilancio delle attività è stato di 219 appartamenti controllato e 19 persone denunciate a piede libero, accusate, a vario titolo, di furto aggravato.

Nel corso dei controlli, i militari hanno accertato che tra le 19 persone denunciate, quattro di queste sono risultate recidive poiché già "pizzicate" e denunciate lo scorso novembre, sempre dagli stessi Carabinieri, per le stesse violazioni.

Sempre lo scorso novembre, oltre via Mengaroni e via Quaglia, nel mirino dei controlli finirono gli appartamenti anche di via San Biagio Platani. Carabinieri e tecnici incaricati hanno quindi provveduto al ripristino dello stato dei luoghi ed alla rimozione degli abusi accertati.