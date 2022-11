Riconsegnati al Comune due alloggi popolari occupati abusivamente

Due alloggi Erp a Tor Bella Monaca sono tornati nelle disponibilità del Comune di Roma. Il blitz è stato firmato dai carabinieri del comando provinciale, tornati sabato 26 novembre in via dell'Archeologia, dove già nei giorni scorsi erano stati effettuati diversi distacchi di allacci abusivi e denunciati soggetti ritenuti responsabili di occupazioni senza titolo e invasione di edifici.

Il blitz dei carabinieri a Tor Bella Monaca contro gli allacci abusivi e le occupazioni

Tra martedì 22 e mercoledì 23 novembre i militari della compagnia di Frascati, insieme a quelli di Tor Bella Monaca, ai Nas, all'Asl Roma 2 e alle unità cinofile del nucleo di Santa Maria di Galeria, alla presenza di un funzionario Ater e al personale di Acea Ato 2-Areti Spa e Italgas hanno proceduto - ognuno per le proprie competenze - a individuare situazioni di illegalità, allo scopo di prevenire e reprimere reati di natura predatoria e contrastare situazioni di degrado e abusivismo. In sostanza, come successo già altre volte nel recente passato, sono stati distaccati gli allacci abusivi alle utenze (luce, acqua, gas), con conseguente denuncia dei responsabili e individuati alloggi occupati abusivamente.

Undici accusati di furto: rubavano gas, luce e acqua

Proprio nelle settimane in cui si discute dell'applicazione della direttiva del sindaco Gualtieri, che deroga all'articolo 5 del decreto Renzi-Lupi e ammette l'iscrizione di residenza a chi occupa abusivamente un alloggio (sempre che rientri in specifiche categorie meritevoli di tutela), i carabinieri nel contesto dell'intervento di inizio settimana hanno denunciato a piede libero 11 persone, accusate di furto aggravato: nelle torri di via dell'Archeologia, al 57D e al 79G, questi soggetti si allacciavano alle reti di distribuzione elettrica, idrica e del gas senza averne titolo.

Non solo occupanti: quattro denunciati per droga

Nell'occasione, inoltre, sono state arrestate quattro persone per detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio: i carabinieri hanno sequestrato 580 grammi tra hashish, cocaina e marijuana. Uno di loro occupava senza titolo un alloggio comunale al civico 106 di via dell'Archeologia ed è stato "pizzicato" con la droga. In occasione del secondo blitz del 26 novembre, i militari hanno trovato tre cittadini tunisini all'interno di uno dei due alloggi comunali restituiti all'ente e occupati abusivamente: due uomini di 22 e 29 anni e una donna di 48, tutti senza dimora, sono stati denunciati per invasione di edifici e furto di energia elettrica, con i due uomini segnalati per possesso di hashish in moderate quantità (26 grammi totali). Nell'altro immobile riconsegnato al Comune - che, seguendo le nuove procedure, ha già allarmato per scongiurare ulteriori occupazioni - i carabinieri non hanno trovato nessuno, a parte un panetto e 31 dosi di hashish, per un totale di 495 grammi e 24 dosi di cocaina per totali 10 grammi. E' stato denunciato a piede libero un 66enne, reo di allacciarsi abusivamente alla rete elettrica.

Il confronto tra Comune e prefetto sulla direttiva che dà la residenza a chi occupa

Proprio il 24 novembre è andato in scena un incontro, durato meno di un'ora, tra il prefetto Bruno Frattasi, il capo di gabinetto di Gualtieri Alberto Stancanelli e l'assessore al patrimonio e alla casa Tobia Zevi. In quell'occasione, la seconda nel giro di dieci giorni, le due istituzioni si sono confrontate sull'applicazione della direttiva numero 1 del 4 novembre 2022, firmata dal Sindaco per derogare all'articolo 5 del decreto Renzi-Lupi del 2014, che nega l'iscrizione di residenza e gli allacci alle utenze a chi occupa senza titolo uno stabile abbandonato o un alloggio Erp. Il prefetto, preoccupato da possibili conseguenze della direttiva, come per esempio il "via libera" alle occupazioni e un involontario assist ai clan criminali - aveva chiesto al Campidoglio di fare un passo indietro. Passo che non c'è stato: la direttiva non verrà rimaneggiata, al massimo ritoccata in alcuni punti non fondamentali. Nelle prossime settimane verrà firmata dall'assessore al personale, Andrea Catarci, una circolare che detterà le linee guida per i 15 municipi.