Tor Bella Monaca, pusher preso dopo rocambolesca fuga a bordo di uno scooter

Inseguimento e arresto a Tor Bella Monaca, dove un pusher ha provato a sfuggire alle manette scappando per il dedalo di via del quartiere della periferia di Roma est. I fatti sono andati in scena in via dell'Archeologia, dove il personale della Sezione Volanti della polizia di Stato ha arrestato per detenzione ai fini di spaccio un colombiano di 22 anni.

Il giovane alla vista della pattuglia si è lanciato in una rocambolesca fuga a bordo di uno scooter, raggiunto dagli operatori è stato trovato in possesso di 14 grammi di cocaina e 100 euro in contanti.

Domenica, un altro inseguimento è andato in scena anche in provincia di Roma. In via Campania, a Genzano, gli agenti del commissariato hanno arrestato un romeno 30enne. All'uomo sono stati contestati i reati di resistenza, lesioni, violenza a Pubblico Ufficiale e danneggiamento aggravato infatti, a seguito di un controllo di Polizia, lo stesso ha prima violato l'alt e poi, dopo essere stato fermato, si è scagliato contro di loro danneggiando anche l'auto di servizio.