Il paradosso di Tor Bella Monaca, all'ombra del progetto anti degrado ci sono 75 famiglie senza luce

Tutto e il contrario di tutto. Da una parte c'è la politica che si dà appuntamento al palazzo del Viminale per parlare di progetti futuri. Dall'altra c'è la vita vera, non quella su carta, di 75 famiglie che da giorni sono senza corrente.

Da un lato, quello istituzionale, si pensa a come ridare slancio alla zona popolare di via Santa Rita da Cascia dai civici 20, 30, 40 e 50 con i proclami e i progetti.

Dall'altro lato, sempre quello della vita reale al civico 80 della stessa strada, ci sono anziani costretti a farsi anche 14 piani a piedi, famiglie senza un goccio d'acqua nemmeno per il wc e malati che necessitano di macchinari, e quindi della corrente, che sono addirittura disposti a rischiare la propria vita pur di non lasciare la propria casa, a rischio occupazione. Perché lì, nella Torre C di via Santa Rita da Cascia, da quando un incendio ai contatori ha distrutto praticamente tutto il sistema elettrico, le famiglie vivono con il timore che la notte qualcuno possa occupare la loro casa.

E così mentre da una parte, in uno dei palazzi del potere di Roma, il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, il ministro dello Sport Andrea Abodi, il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca e il sindaco di Roma Roberto Gualtieri hanno firmato il protocollo di intesa, a chilometri di distanza, a Tor Bella Monaca, dove quelle strette di mano daranno vita (chissà quando) a playground e telecamere anti spaccio, i residenti senza luce e acqua si sono sfogati alle telecamere di RomaToday.

Un paradosso di una giornata che racconta tutto quello che potrebbe essere la periferia romana e che invece (non) è. Che segna, ancora, la distanza tra politica e residenti che vivono il quartiere, tra il centro e Tor Bella Monaca, più dei venti chilometri segnalati da Google Maps.

Il pattuglione

Andiamo con ordine. Il mercoledì da leoni della periferia est della Capitale è iniziato con il rumore delle pale dell'elicottero della polizia e delle sirene delle forze dell'ordine.

Un maxi pattuglione che ha assediato le strade dello spaccio di Tor Bella Monaca bloccando per qualche ora gli affari del supermercato della droga più attivo d'Europa. Il bilancio racconta di cinque arresti e multe alle attività commerciali non in regola. Un dispiegamento di centinaia di donne e uomini di polizia di Stato, carabinieri, finanza e polizia locale che, nei fatti, hanno preannunciato quanto poi è stato detto al Viminale: più sicurezza nel quartiere.

Il progetto pilota di Governo, Regione e Comune

Come a dire, lo Stato c'è. E per dimostrarlo, la politica ha voluto dare un senso all'operazione interforze, come viene chiamate in gergo, organizzata in prefettura.

Il "progetto pilota", così è stato definito, firmato da Piantedosi, Abodi, Rocca e Gualtieri punta al recupero del patrimonio di edilizia residenziale pubblica e di illuminazione pubblica stradale dell'intero complesso residenziale di via Santa Rita da Cascia dai civici 20, 30, 40 e 50.

Verranno fatti interventi di illuminazione pubblica, di istallazione di un impianto di videosorveglianza, l'introduzione di un servizio di guardiania e un servizio di portierato, la ristrutturazione degli alloggi da assegnare proprio ai portieri e alle forze dell'ordine, e anche la realizzazione di un playground sportivo polifunzionale.

Telecamere, portieri e guardiani

In particolare il ministero dell'Interno si impegnerà a finanziare l'acquisto dell'impianto di videosorveglianza per un importo massimo pari a 80.000 euro. L'impianto dovrà essere completamente funzionante e attivato anche con un collegamento integrato in tempo reale con le sale e centrali operative di riferimento, pure all'atto di apertura del cantiere. Il ministero poi provvederà a trasferire la proprietà dell'impianto ad Ater.

Ater si occuperà della manutenzione ordinaria e straordinaria, dell'adeguamento e dell'aggiornamento degli strumenti tecnologici. Inoltre sarà finanziato dalla Regione Lazio il servizio di guardiania e sicurezza per un importo annuo pari a 20.000 euro.

Il servizio sarà gestito da Ater con istituti di vigilanza privata selezionati tramite procedura pubblica, i quali per svolgere la propria attività utilizzeranno anche un sistema di telecamere da consegnare su richiesta delle forze di polizia. Un modo per evitare occupazione e limitare i fenomeni di criminalità nei civici coinvolti di via Santa Rita da Cascia.

La Regione si impegna, inoltre, a finanziare anche un servizio di portierato per un importo annuo massimo pari a 80.000 euro. Anche il servizio di portierato sarà gestito da Ater che si impegnerà pure a individuare unità immobiliari da adibire ad alloggio di portierato e a riservare una quota percentuale di alloggi, che sarà identificata all'avvio del progetto, come abitazioni da riservare al personale delle forze dell'ordine.

Il playground e più luce

Oltre alla sicurezza, si pensa anche a spazi alternativi. Il dipartimento per lo sport della presidenza del Consiglio dei ministri finanzierà un playground sportivo polifunzionale, composto da aree attrezzate dedicate. La zona sarà recintata. L'intervento avrà un finanziamento di 130.000 euro e Ater si occuperà della gestione.

A corollario, il Campidoglio si occuperà di realizzare interventi di illuminazione pubblica in via Santa Rita da Cascia. Progetti che come ha sottolineato il sindaco Roberto Gualtieri segnano "un'altra tappa importante", perché anche si hanno colori politici diversi, davanti a temi importanti si collabora con lealtà, tutti insieme stiamo facendo il massimo perché il quartiere rinasca".

Il paradosso di Tor Bella Monaca

Entusiasta anche il ministro Piantedosi: "Noi non facciamo le cose a favore di telecamera le facciamo da mesi e da anni, da prima di questo governo. Facciamo le operazioni sugli alloggi contro le associazioni criminali, contro il welfare criminale".

Eppure a favore di telecamera, la nostra, i residenti di via Santa Rita da Cascia, quelli del civico 80, non quello coinvolto dal maxi protocollo firmato da Governo, Regione e Comune, si sono sfogati: "Questo quartiere, che potrebbe essere bellissimo, ha bisogno di attenzione. È un po lasciato a se stesso".

L'incendio che li ha messi in ginocchio, senza luce e acqua da giorni, sarebbe stato amplificato da una serie di allacci abusivi alla rete dell'energia elettrica nella Torre C. Un problema annoso che nel corso degli anni è stato affrontato solamente con qualche multa e qualche lucchetto. Troppo poco.

A controllare che non ci siano fenomeni di sciacallaggio e che nessuno occupi le case di quella torre al civico 80 lasciate senza corrente, c'è un presidio fisso della polizia locale e un faro della protezione civile. Luci puntate, come una toppa per limitare i danni del blackout. "Il fatto che siamo disposti a vivere senza luce e acqua per non lasciare le nostre case la dice lunga su come siamo costretti a vivere qui", ha detto a RomaToday ci vive lì.