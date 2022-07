Occupa garage e lo trasforma in casa, lì nascondeva droga e una pistola

Aveva occupato il garage sotterraneo alla palazzina A di uno stabile in largo Ferruccio Mengaroni, a Tor Bella Monaca. Lo aveva trasformato in un appartamento di fortuna, ma anche come deposito di sostanza stupefacente. A finire nei guai, un romano di 67 anni, con precedenti, fermato dai carabinieri mentre si stava aggirando, in atteggiamento sospetto, in una delle più note piazze di spaccio della zona.

Nel garage occupato, i carabinieri hanno rinvenuto 14 panetti di hashish per un peso complessivo di circa 1 chilogrammo e 400 etti e dei sacchetti contenenti 323 dosi singole di cocaina, per un peso complessivo di 171 grammi. Non solo. I militari hanno recuperato anche un involucro in cellophane al cui interno era custodita una pistola revolver Smith & Wesson 38 Special con 4 cartucce, altre 22 munizioni calibro 9x21, 5 munizioni calibro 9x38 e 170 euro di cui l'uomo non ha saputo fornire una valida giustificazione circa la provenienza.

Il 67enne è stato portato in caserma poiché gravemente accusato di detenzione ai fini di spaccio, detenzione illegale di armi e munizioni e ricettazione. L'arma verrà inviata ai laboratori di balistica del R.I.S. per verificare se possa essere stata utilizzata in passati o recenti episodi di cronaca.