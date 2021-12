Tor Bella Monaca, locali senza green pass: lavoratori e clienti nei guai

Nelle ultime 48 ore di monitoraggio circa il rispetto della normativa anti covid-19, i carabinieri hanno sanzionato 18 persone per irregolarità verificate durante il controllo dei green pass e per il mancato uso delle mascherine. Per due attività commerciali è scattata anche la sanzione accessoria della chiusura per 5 giorni.



In particolare, aTor Bella Monaca, i carabinieri hanno sanzionato una persona, sorpresa a consumare al tavolo interno di un esercizio senza essere in possesso del green pass. Stessa sorte per il titolare dell’esercizio, per non aver effettuato il controllo all’ingresso del cliente. Il dipendente di un’altra attività commerciale è stato, invece, sorpreso a servire al banco senza indossare la mascherina.





In due esercizi commerciali di via Prenestina e via dell'Archeologia, i carabinieri hanno appurato che i rispettivi titolari avevano consentito che 3 loro dipendenti, a loro volta sanzionati, prestassero la loro attività lavorativa senza essere in possesso di green pass. I militari, oltre alla sanzione amministrativa, hanno fatto scattare quella accessoria della chiusura delle 2 attività per 5 giorni.