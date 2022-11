Auto in fiamme nella notte: il rogo partito dal guasto a un motore elettrico

Cinque auto sono andate distrutte in un incendio divampato nella nottata di sabato in via Giovanni Battista Scozza, nel quartiere di Tor Bella Monaca.

Il rogo è scoppiato intorno alle 21.30, provocando fiamme molto alte ed esplosioni che hanno messo in allarme gli abitanti della zona. Decine le chiamate al 112: all'arrivo dei vigili del fuoco della Rustica, che hanno subito avviato le operazioni di spegnimento, le macchine coinvolte erano ormai carbonizzate.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri, che hanno rintracciato e ascoltato i proprietari delle auto per verificare l'ipotesi di un incendio doloso. Stando a quanto accertato e ai primi rilievi dei vigili del fuoco, però, è molto probabile si sia trattato di un rogo causato da un guasto al motore elettrico di una delle macchine bruciate.