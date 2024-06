Tor Bella Monaca sotto assedio, fermato con una pistola e 60 coltelli

Droga e armi. È quanto i carabinieri hanno trovato durante i controlli eseguiti a Tor Bella Monaca coordinati dalla prefettura, per tenere alta l'attenzione nel quartiere.

Nella giornata di ieri è così finito in manette è finito un 20enne del Marocco sorpreso a cedere alcune dosi di cocaina a un giovane in via San Biagio Platani. I carabinieri hanno poi denunciato tre persone: un 63enne romano, fermato a bordo della sua autovettura e trovato in possesso di una pistola scacciacani con 22 cartucce a salve, di una mazza da baseball e di 60 coltelli di vario tipo e lunghezza, e due giovani trovati a bordo di un motoveicolo risultato essere provento di un furto, denunciato lo scorso 16 febbraio 2024.

I militari hanno anche segnalato tre giovani all'ufficio territoriale di Roma perché trovati in possesso di una modica quantità di marijuana e cocaina, per uso personale.