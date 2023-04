Ai domiciliari per incendio e atti persecutori, evade e finisce in carcere

Un uomo di 37 anni, ai domiciliari con l’accusa di incendio e atti persecutori, è finito in carcere dopo essere stato trovato in strada dai carabinieri durante un controllo.

I militari della stazione di Tor Bella Monaca lo hanno individuato intorno alle 21.30 di sabato in via Aidone. Alla richiesta dei motivi per cui si trovava fuori casa, non ha saputo fornire spiegazioni. Gli accertamenti hanno confermato che il 37enne è indagato per incendio e atti persecutori, ed è scattato per lui l’arresto per evasione.

Portato in tribunale per la direttissima, è stato trasferito in carcere.