Tor Bella Monaca, entra in piena notte a casa della ex poi picchia lei e il nuovo compagno

Ha aggredito la ex ragazza e il suo nuovo compagno. A bloccarlo i carabinieri della stazione di Tor Bella Monaca che hanno così arrestato un romeno di 32 anni, incensurato, con l'accusa di atti persecutori.

A seguito di una richiesta giunta al 112, i militarii sono intervenuti nell'appartamento di una 22enne romena, ex convivente dell'arrestato. L'uomo nella notte dopo aver raggiunto l'abitazione, aveva aggredito l'ex convivente e il nuovo compagno della giovane.

In un primo momento sono volate parole pesanti poi minacce e successivamente ha aggredito fisicamente i due. I carabinieri giunti sul posto hanno bloccato il 32enne e lo hanno condotto presso il pronto soccorso dell'ospedale Tor Vergata per le ferite riportate. Anche la vittima e il nuovo compagno sono stati medicati e dimessi con alcuni giorni di prognosi. Dopo l'arresto il 32enne è stato accompagnato presso la propria abitazione e posto agli arresti domiciliari, come disposto dall'Autorità Giudiziaria.