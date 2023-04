Ai domiciliari con droga e proiettili, 25enne finisce in carcere

Tradito dalle numerose violazioni degli arresti domiciliari, è finito in carcere con una denuncia per spaccio e detenzione abusiva di munizioni.

Al centro della vicenda un 25enne su cui pendeva un’ordinanza di sostituzione della misura dei domiciliari con la quella in carcere: quando i carabinieri della stazione di Tor Bella Monaca sono arrivati a casa sua per eseguirla, hanno subito notato un certo nervosismo che li ha spinti a perquisire l’abitazione.

In alcune stanze, i militari hanno trovato diverse dosi di cocaina, un bilancino elettronico di precisione e due proiettili calibro 22. Il materiale trovato è stato sequestrato e il 25enne è stato quandi denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione abusiva di munizioni prima di essere trasferito a Regina Coeli, come disposto dall’autorità giudiziaria.