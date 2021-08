Tor Bella Monaca, violano i domiciliari dopo i blitz antidroga e finiscono in carcere

Tre uomini di 21, 30 e 43 anni sono finiti in carcere dopo avere violato i domiciliari, cui erano stati condannati dopo essere stati arrestati durante alcune operazioni antidroga condotte dai carabinieri a Tor Bella Monaca.

I militari hanno eseguito le tre ordinanze di sostituzione degli arresti domiciliari con la custodia cautelare in carcere nei giorni scorsi.

Il 21enne e il 43enne, residenti rispettivamente in via dell’Acheologia e via Aspertini, sono stati trasferiti nel carcere di Rieti, mentre il 30enne, residente in via Camassei, è stato portato a Civitavecchia.