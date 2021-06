Tor Bella Monaca, contromano e senza casco su una moto rubata

Contromano, senza caso e su una moto Honda rubata. Succede a Tor Bella Monaca dove un 25enne è stato bloccato da una pattuglia del VI Gruppo Torri della Polizia Locale mentre stava percorrendo un tratto di via di Tor Bella Monaca.

Il giovane fermato è stato denunciato per il reato di ricettazione: il mezzo, infatti, "è risultato essere di provenienza furtiva", spiegano i caschi bianchi. A seguito di ulteriori verifiche avviate dagli agenti, è stato possibile risalire anche al proprietario della moto che, subito il furto poche settimane prima in zona Tuscolana, è potuto tornare in possesso del proprio veicolo.