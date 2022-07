Evade dai domiciliari "schermando" il braccialetto elettronico con la carta stagnola

È uscito di casa nonostante l’obbligo di rimanere ai domiciliari, e per tentare di inibire il braccialetto elettronico che gli è stato imposto ha provato a schermarlo usando della carta stagnola. L’uomo, un 55enne romano, è stato però individuato e arrestato dai carabinieri dei Frascati, impegnati in una serie di controlli tra Tor Bella Monaca, Rocca Cencia e Borghesiana.

Le attività dei militari rientrano in quelle del piano strategico pianificato dal comando provinciale al centro del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica coordinato dal prefetto di Roma, Matteo Piantedosi. Nelle ultime 48 ore, coordinati dalla Procura della Repubblica di Roma, i carabinieri hanno arrestato 7 persone (compreso il 55enne) tra le note “piazze” di spaccio delle borgate, tutte accusate di detenzione, spaccio ed evasione.

Nel corso dei controlli, cui hanno partecipato anche personale del Nas e di Areti, sono state inoltre denunciate 3 persone per furto aggravato, per aver creato allacci abusivi alla rete elettrica, e un alimentari è stato sanzionato per quasi 8.000 euro per la presenza di alimenti privi di tracciabilità o scaduti, circa 150 kg tutti sequestrati.