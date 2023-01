Fermato con machete e droga

Non si ferma mai lo spaccio a Tor Bella Monaca. In via Santa Rita da Cascia, i carabinieri hanno arrestato in flagranza di reato, un cittadino del Marocco di 24 anni disoccupato e con precedenti. Il giovane è stato notato dai militari aggirarsi con fare sospetto e a seguito del controllo trovato in possesso di un machete che è stato sequestrato.

A seguito della successiva perquisizione domiciliare i militari hanno rinvenuto un panetto di hashish del peso di circa 80 grammi, e la somma contante di 1645 euro, ritenuta provento dell’attività illecita. Dagli accertamenti è emerso che l’abitazione nella quale risultava dimorare il 24enne, di proprietà del Comune di Roma, era stata occupata abusivamente dallo straniero, che tra l’altro risulta già essere stato denunciato in passato per lo stesso motivo, pertanto, i militari hanno provveduto al sequestro penale dell’immobile.

Sempre a Tor Bella Monaca, i carabinieri hanno arrestato un 48enne romano fermato per un controllo in via dell’Archeologia e trovato in possesso di 7 dosi di eroina e 3 dosi di hashish.