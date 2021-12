Chiusi in casa per giorni in stato di abbandono: salvati due cani

Due persone sono state denunciate per abbandono e maltrattamento di animali a seguito di un intervento congiunto eseguito in via dell'Archeologia, da parte delle pattuglie della polizia locale di Roma Capitale, IV gruppo Torri, personale della polizia di stato, distretto casilino, e guardie zoofile.

All’interno di un appartamento di Tor Bella Monaca gli agenti hanno trovato due cani, un pastore tedesco e un pitbull, che si trovavano da diversi giorni chiusi in casa in uno stato di completo abbandono. Gli agenti hanno contattato immediatamente il personale veterinario per le cure degli animali e identificato due persone, un ragazzo di 23 anni e una ragazza di 19, responsabili degli animali. Entrambi sono stati denunciati all'autorità giudiziaria.