Cadono intonaci dal ponte: colpita auto in transito

Paura a Tor Bella Monada dove un veicolo in transito è stato colpito da un pezzo di intonaco staccatosi da un ponte di via di Tor Bella Monaca, altezza via Casilina. E' accaduto nella tarda mattinata di giovedì 23 luglio.

Sul posto sono intervenute le pattuglie del VI Gruppo Torri della Polizia Locale di Roma Capitale che hanno accertato l'accaduto richiedendo l'intervento dei vigili del fuoco per procedere alle verifiche del caso.

A seguito del sopralluogo i pompieri hanno disposto il transennamento di una porzione di via di Tor Bella Monaca, da via Casilina a via del Fuoco Sacro.