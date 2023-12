Il supermercato della droga di Tor Bella Monaca: 8 arresti

A Tor Bella Monaca lo spaccio non si ferma mai. Lo dimostrano i continui arresti e sequestri. Nelle ultime ore, i carabinieri hanno setacciato il quartiere mettendo le manette ai polsi di 8 persone sequestrando dosi di cocaina, crack e hashish pronte per lo spaccio.

Nello specifico, In via Paolo Ferdinando Quaglia, i militari di Tor bella Monaca hanno arrestato due romani di 19 e 41 anni "beccati" dopo aver ceduto una dose di cocaina a una acquirente che è stato poi fermata. Perquisiti, i due nascondevano 59 dosi di cocaina per un peso di circa 30 grammi e 810 euro.

Nei pressi di un'altra nota piazza di spaccio, in via Camassei, un uomo di 49 anni è stato trovato in possesso di 35 dosi di cocaina del peso di circa 17,5 grammi e della somma contante di 230 euro. Due cittadini stranieri di 19 e 20 anni, invece, sono stati notati dai carabinieri in via dell'Archeologia, il primo con ruolo di vedetta e il secondo come pusher.

I due sono stati trovati con 30 dosi di cocaina e di una dose di hashish, più 375 euro. È stata invece fermata in via Ferdinando Quaglia, una 18enne romana mentre si aggirava con fare sospetto. È stata arrestata in flagranza perché trovata in possesso di 10 dosi di crack, una dose di cocaina e una di hashish, in tasca anche 310 euro.

Infine, in viale Santa Rita da Cascia, i carabinieri hanno arrestato un’altra donna, romana di 43 anni, sorpresa mentre cedeva una dose di crack a un acquirente che è stato identificato e segnalato quale assuntore. La donna è stata trovata in possesso di una dose di cocaina e 225 euro. Gli arrestati sono stati in parte trattenuti in caserma e in parte accompagnati presso le proprie abitazioni in attesa di essere sottoposti al rito direttissimo. Al termine dell’udienza gli arresti sono stati convalidati.