Topolino decoder e chiave bulgara, sgominata batteria di ladri d'appartamento

Chiave bulgara e Topolino Decoder, ovvero un passepartout per aprire cilindri di sicurezza con chiave punzonata. Sono alcuni degli attrezzi del mestiere sequestrati al Trionfale dalla polizia a una batteria di ladri d'appartamento. Quattro persone, tutti georgiani. In manette quello che è ritenuto il capo della banda, un 42enne nato nell'ex paese dell'Unione Sovietica.

I quattro erano da tempi monitorati dagli investigatori del XV distretto Ponte Milvio di polizia. Dopo dei servizi di osservazione i poliziotti hanno effettuato una perquisizione domiciliare presso un’abitazione, in circonvallazione Clodia, dove hanno rintracciato 4 persone di origine georgiana. Nell’appartamento molta refurtiva, diversi monili in oro e argento, quadri e macchine fotografiche. Inoltre, gli agenti hanno rinvenuto numerosi grimaldelli, chiavi adulterine e alcuni arnesi atto allo scasso.

Ancora, sono stati trovati due strumenti in grado di aprire qualsiasi serratura con cilindro europeo denominati "Topolino Decoder", ognuno del valore di euro 450 euro e una "Chiave Bulgara", oggetto utilizzato per aprire le serrature a doppia bandiera, del valore di euro 350. Inoltre, in uso al 42enne, celata in un armadio, è stata rinvenuta una pistola marca Tanfoglio, calibro 9x21, completa di caricatore e 13 cartucce, successivamente risultata essere stata rubata in un'abitazione ad Ostia a settembre dello scorso anno.

Pertanto, il 42enne è stato arrestato e associato portato nel carcere di Regina Coeli, dove l'arresto è stato convalidato dalla magistratura e lo stesso è stato sottoposto a custodia cautelare in carcere. Tutti e quattro sono stati indagati in stato di libertà per ricettazione e possesso di chiavi e grimaldelli. Gravemente indiziato del reato di detenzione illegale di arma comune da sparo, il 42enne insieme ad altri 3 connazionali, è stato anche denunciato per ricettazione e possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli.