Scuola Villoresi, gli uffici: "Sarà derattizzata prima della riapertura"

Il servizio derattizzazione del Comune di Roma, e per estensione del XII Municipio, funziona piuttosto bene ed è nelle condizioni di intervenire con un preavviso anche solo di 24 ore: è quanto è stato rappresentato dai tecnici dell'amministrazione in una commissione Trasparenza convocata dai consiglieri della dodicesima municipalità a valle dell'allarme diffuso riguardo la scuola media plesso ex Villoresi, oggi IC Nelson Mandela, dove video registrati dai cittadini e pubblicati da Roma Today mostrano i ratti saltare direttamente dai bidoni dell'immondizia alle pertinenze della scuola.

"Le derattizzazioni sono state effettuate lo scorso 10 marzo e l'ultimo intervento si è tenuto lo scorso 29 luglio", ha spiegato il tecnico del municipio ai commissari: "Onestamente per l'interessamento della dottoressa Donatella Iorio, consigliera comunale, che su questo tema si è molto spesa, la dotazione è stata garantita. Oggi il Municipio ha dei contratti in essere per cui gli interventi di derattizzazione o disinfestazione, anche da zanzara o altri parassiti, possono essere disposti anche con un preavviso di 24 - 48 ore. Le nostre ditte", ha concluso il tecnico del municipio, "torneranno a derattizzare appena prima della riapertura delle scuole, ovvero prima di fine agosto. Ovviamente noi ci occupiamo della derattizzazione dei locali scolastici, per cui quello che succede nelle strade può avere un influsso che noi non possiamo controllare".