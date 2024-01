È morto Tommaso Aversa

Il movimento anarchico romano - e non solo - piange Tommaso Aversa, storico esponente del Gruppo Anarchico Carlo Cafiero FAI della Garbatella. Settanta anni, i funerali sono stati celebrati lunedì 15 gennaio in piazza Bartolomeo Romano 7, davanti alla storica targa del Cafiero. Un corteo lo ha ricordato attraversando le strade di Garbatella fino allo Spazio Anarchico 19 Luglio, in via Rocco da Cesinale 18 nei pressi degli Alberghi suburbani.

A ricordare Tommaso Aversa anche l'assessore al personale del comune di Roma Andrea Catarci: "Una voce lucida del movimento anarchico romano, un pezzo della cultura libertaria e ribelle che dagli anni 70 è arrivato fino al presente, una personalità forte, ricca di spunti, intelligenza e simpatia. A seconda dei momenti, per le strade di Garbatella e non solo su questioni locali, con Tommaso Aversa ci siamo parlati di più o di meno su mille questioni, talvolta con vicinanza e condivisione talaltra riscontrando distanza, sempre con rispetto e ascolto reciproco. Tommaso ci mancherà, a lui, ai suoi affetti e alla sua compagnia, al Circolo Cafiero e a Umanità Nova va un sentito abbraccio".

Il ricordo di Radio Onda Rossa

Storico compagno romano, a ricordarlo anche Radio Onda Rossa, radio antagonista di San Lorenzo dal 1977: "La mattina del 12 gennaio è venuto meno all’affetto dei compagni e delle compagne Tommaso Aversa esponente del Gruppo Anarchico Carlo Cafiero FAI Roma struttura storica del movimento anarchico romano e non solo. Tommaso è arrivato al Cafiero, in Via Vettor Fausto 3 a garbatella, nel 1971; in quegli anni è stato tra i più assidui collaboratori nella redazione del settimanale Umanità Nova in Via dei Taurini nel quartiere di S. Lorenzo e nella stampa romana del giornale con Attilio Paratore, Veraldo Rossi, Anna Pietroni , Ferro Piludu prima, dunque, che la redazione fosse spostata a Milano con Massimo Varengo e Mariella Bernardini e fosse realizzata la tipografia di Carrara dove ancor oggi è stampata Umanità Nova. Presente alla controinformazione sulla strage di piazza Fontana e l’assassinio di Pinelli ha partecipato alla campagna di liberazione per Valpreda, Bagnoli e gli altri indagati. Fece parte del collettivo studenti medi del Liceo scientifico di via Libetta e con Fabio Iacopucci nel 1973 attivarono in via Vettor Fausto, 3 la Biblioteca Popolare dell`OAR (Organizzazione Anarchica Romana che contava a Roma 14 gruppi) della quale Tommaso aveva ancora la tessera (n. 56). Insieme a Fabio nel ‘74 attivarono la stampa di opuscoletti tra cui "Che cos'è l’anarchi"a di G. Woodcock e le autoriduzioni del telefono nel quartiere di Garbatella con il Collettivo Ostiense che occupò una falegnameria abbandonata da almeno 20 anni. Attivò la Cooperativa Libraria di Distribuzione tra il ‘72 e il ‘76 ma durò molto poco poiché i libri non raggiungevano le vetrine che in rarissimi luoghi, il Punto alla Garbatella e la Satori alla Montagnola, erano due di una quindicina. Pur rimanendo al Cafiero, per varie ragioni, aderì alla FAI come Gruppo Ostiense e negli anni ‘90 partecipò alla fondazione del Circolo Bakunin la cui esperienza si è sciolta nella creazione della rivista Libertaria. Tommaso era presente al Cafiero durante la costituzione e lo scioglimento dell’FCL nell’assemblea cittadina di Roma tra il ‘74 e il ‘75 e in seguito, negli anni ottanta, fece parte della redazione della rivista Autogestione. Sostenitore dell’Associazione dello Sbattezzo ha collaborato anche per la rivista Ipazia. Sensibile agli eventi internazionali nel 2012 ha partecipato all’anniversario della fondazione dell’Internazionale antiautoritaria del 1872 a S. Imier, nel Jura svizzero, e ha collaborato a diverse pubblicazioni storiche del movimento anarchico del secondo novecento tra cui Sentieri Libertari edito da zero in condotta e Umanità Nova 100 anni. Fervente studioso e appassionato di lingua araba e svedese oltre che di musica, nonostante la malattia del 2007 lo avesse gravemente invalidato, Tommaso è protagonista a garbatella della creazione dello Spazio Anarchico 19 Luglio. Il Cafiero è così raddoppiato nel 2011 con la riattivazione della Biblioteca popolare nel 2018 dedicata a Fabio Iacopucci e partecipando negli ultimi decenni a tante altre attività autorganizzate e autogestite. Un lungo percorso militante ispirato alla libertà e all’anticonformismo anche nello stile di vita, pungente nell’ironia ma schietto".

Il ricordo della Garbatella anarchica

A ricordarlo anche gli anarchici della Garbatella che su Cara Garbatella scrivono: "Tommy, così era chiamato da amici e compagni, aveva 70 anni. Instancabile lettore e diffusore della stampa anarchica arrivò nel circolo di via Vettor Fausto, 3, nel lotto 13 dietro gli ex Bagni pubblici, nei primi anni Settanta, quando era ancora un giovane studente del liceo scientifico di Via Libetta. In quegli anni è stato tra i più assidui collaboratori del settimanale Umanità Nova in via dei Taurini a San Lorenzo e nella stampa del giornale con Attilio Paratore, Veraldo Rossi, Anna Pietroni, Ferro Piludu prima che la redazione fosse spostata a Milano. Fu un assiduo organizzatore della Piccola Biblioteca anarchica del Circolo, ricca di testi e di materiale di controinformazione, ma si impegnò alacremente anche nelle lotte popolari per le autoriduzioni delle bollette elettriche tra le famiglie dei lotti Iacp, nelle lotte studentesche ed internazionaliste. Fu tra i primi sostenitori dell’innocenza di Giuseppe Pinelli, il ferroviere anarchico del circolo del Ponte della Ghisolfa, che fu ingiustamente accusato, nei giorni seguenti quel 12 dicembre del 1969, di aver messo la bomba nella Banca dell’Agricoltura in Piazza Fontana e che tragicamente, qualche giorno, dopo volò dalla finestra del quarto piano della Questura di Milano, schiantandosi a terra. Tommaso, giovane studente libertario, era stato il trade union tra quella nuova generazione ribelle e i vecchi anarchici degli anni Trenta, che subirono anni e anni di confino e controllo poliziesco durante il regime fascista. Questi dopo la Liberazione fondarono il circolo di via Vettor Fausto. Un giorno di alcuni anni fa, dopo che scrissi un testo sugli anarchici della Collina Volpi, mi raccontò la fondazione del Circolo in una intervista. “Il Cafiero ufficialmente nasce più o meno intorno al 1946. Ci fu una grande assemblea al Cinema Palladium nel ’45 nella quale intervennero tre persone evidentemente abili oratori, o forse più noti nel quartiere, che però non mi risultano nomi di persone conosciute. Le persone a me note come fondatori sono Vito Leonetti, l’intestatario della sede, Italo Di Pascali confinato e Antonio Di Pascali, suo fratello, anch’egli confinato. Infine Andrea Mancini, che forse fu anche in Spagna nella guerra civile e Perugia che prevalentemente attaccava Umanità Nova, l’Adunata dei Refrattari, l’Internazionale (una bella targa abbombata con la scritta liberty, divelta dai fascisti nel 1992 in un raid contro le insegne del PSI), là fuori in via Edgardo Ferrati davanti ai Bagni pubblici”.