Medici e infermieri aggrediti nella sala d'attesa del pronto soccorso

Ha aggredito i medici del pronto soccorso dell'ospedale di Tivoli, utilizzando anche alcune barelle per danneggiare la sala d'attesa. A denunciare quanto avvenuto sono stati i sindacati della Cisl ed il personale della Asl Roma 5. Stando a quanto appreso, la persona violenta avrebbe creato panico tra gli operatori e tra i pazienti presenti.

È quanto sarebbe successo il 24 agosto scorso. Nessuno sarebbe rimasto ferito. Un episodio il cui esito è stato documentato anche da una foto pubblicata dalla Asl. "Il pronto soccorso di Tivoli e gli operatori sanitari sono stati vittime di violenza da parte di una persona in condizioni di alterazione che ha anche messo a soqquadro i locali", ha detto il direttore generale della ASL Roma 5, Giorgio Giulio Santonocito.

Non è il primo caso di aggressione. "La violenza contro chi presta assistenza 24 ore su 24 con impegno, professionalità e dedizione deve essere combattuta in tutte le sedi e da tutti. - spiega il medico - l'azienda esprime solidarietà e sostegno agli operatori vittime dell’aggressione e a tutti gli altri operatori che lavorano in prima linea, da chi è in reparto, alle guardie di sicurezza a chi è dietro CUP e negli uffici. Da parte nostra stiamo mettendo in campo tutte le azioni possibili affinché chi si macchia di questi gesti aberranti ne paghi le conseguenze e dall’altra ogni forma di tutela possibile per gli operatori. Serve anche l’impegno della società civile per fare quadrato e lavorare insieme per costruire una nuova cultura della sicurezza e del rispetto. Il nostro dervizio sanitario è fatto di uomini e donne ed è un bene prezioso che va tutelato e rispettato da tutti i cittadin" .