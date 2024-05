Quattro chili di hashish nel bagagliaio, bloccato corriere della droga

Nascondeva quasi 4 chilogrammi di hashish nel portabagagli, pronti per essere divisi in dosi per lo spaccio. A bloccare un corriere della droga, un 47enne romano, sono stati i carabinieri della sezione radiomobile di Tivoli.

L'uomo è stato bloccato alla guida di un veicolo nella centralissima piazza Nazioni Unite. Durante la perquisizione, i militari hanno trovato una busta in plastica nel bagagliaio, al cui interno era nascosta una scatola di cartone con lo stupefacente. In particolare, erano custoditi 38 panetti di hashish per il peso complessivo di 3,8 chilogrammi di hashish nonché la somma in contanti di circa 5.000 euro ritenuta provento dello spaccio.

Lo stupefacente sequestrato, che immesso sul mercato tiburtino avrebbe fruttato diverse decine di migliaia di euro, è stato sottoposto alle analisi di laboratorio.