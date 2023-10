Armato di ascia minaccia di morte il fratello davanti ai nipoti

Ha minacciato di morte il fratello anche con un'ascia in mano presentandosi davanti alla palestra e alla scuola dei nipoti. Un incubo per un uomo di che, quotidianamente, veniva preso di mira dal fratello di 56 anni anche sui social, con post e insulti su Facebook. A ricostruire il vortice di vessazioni sono stati gli agenti del commissariato di Tivoli e la procura.

Secondo quanto emerso, la vittima era entrata nella morsa del fratello dal 2021. Minacce, insulti e aggressioni che gli avevano causato - secondo la procura - "un perdurante e grave stato di ansia e paura" e anche "un fondato timore per la sua incolumità e costringendolo a modificare le proprie abitudini di vita". In sostanza, l'uomo si è sentito minacciato per due anni.

Stando a quanto emerso, infatti, erano frequenti gli appostamenti da parte del 56enne, sino al culmine dell'ennesima condotta, quando alcuni giorni fa si è fatto trovare nei pressi della palestra frequentata dai nipoti, minacciando suo fratello con un'ascia. L'attività d'indagine e le fonti di prova raccolte hanno permesso alla procura di Tivoli di chiedere e ottenere dal gip l'emissione della custodia cautelare in carcere.