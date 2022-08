Birre gratis senza pagare, la terza volta il titolare picchia i rapinatori

Per due volte sono entrati all'interno di un minimarket nella zona della stazione Tiburtina, hanno preso delle birre e sono andati via senza passare per la cassa, affermando che sarebbero tornati per pagare le bottiglie prelevate gratis dagli scaffali. Due rapine, a cui ha poi fatto seguito una terza tentata rapina, che ha però questa volta trovato la reazione del titolare del minimarket che ha picchiato la coppia di ladri dando vita ad una colluttazione in cui è rimasto ferito anche il negoziante. Contusi ed a mani vuote la coppia di rapinatori è stata poi arrestata dalla polizia.

I fatti sono accaduti a partire dal pomeriggio di sabato 20 agosto quando una coppia di cittadini romeni, lui 33 anni e lei 27enne, si sono presentati in un alimentari di via Teodorisio, a due passi dall'autostazione Tibus. Prese due birre si sono allontanati per poi ripresentarsi una seconda volta nel tardo pomeriggio, rubando altre bottiglie di birra.

Non c'è due senza tre, come dice il proverbio, ma alla terza visita - avvenuta in serata - la coppia ha trovato il gestore del negozio, un 40enne del Bangladesh, pronto a fargli pagare il conto, ma non in denaro. L'uomo si è infatti scagliato contro i due ladri e, al termine di una colluttazione in cui sono rimasti tutti e tre feriti, li ha messi in fuga a mani vuote.

A ricostruire il tutto ci hanno poi pensato gli agenti del commissariato Porta Pia di polizia, in servizio di controllo nella zona della stazione Tiburtina, dopo aver notato una ragazza in strada con il volto insanguinato. Una immagine che non è sfuggita ai poliziotti che hanno quindi chiesto alla 27enne come si fosse procurata le ferite, con la donna che ha poi riferito loro di essere stata picchiata senza motivo da un negoziante della zona.

Da qui gli accertamenti, con la polizia che ha poi ricostruito l'accaduto sia ascoltando il titolare del minimarket che alcuni testimoni che avevano assistito alla scena. Fermata la coppia, i due - dopo essere stati medicati in ospedale assieme al commerciante - sono stati arrestati per rapina.