La titolare del bar che ha reagito alle donne Casamonica

"Noi siamo Casamonica, ti bruciamo il locale". Momenti di tensione in un bar a Cinecittà est, dove la titolare del locale ha reagito a quattro donne della famiglia Casamonica. Le quattro, insieme a due ragazzi, il sabato precedente se ne erano andate senza pagare alcune birre.

Lunedì si sono ripresentate al bar, intorno alle 16. Anche il quel caso la consumazione non ha seguito il pagamento, così la titolare del bar le ha affrontate. Tra l'esercente e le Casamonica è nata quindi una colluttazione. Si sono strattonate e prese a calci. Poi le minacce. Una delle donne della famiglia di origini sinti è si è fatta medicare in ospedale, al Pertini, in codice giallo.

Anche la titolare del bar - che ha denunciato tutto in polizia senza paura - è stata refertata con 6 giorni di prognosi. Sul caso indagano gli agenti del commissariato Casilino.