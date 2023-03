Il titolare del bar pestato per uno scambio di persona: i picchiatori cercavano un altro uomo

Lo hanno pestato appena uscito dall'ascensore mentre stava per andare al lavoro. Preso a calci e pugni da un branco di persone. Vittima della brutale aggressione il titolare del bar Antico Caffè al Laurentino 38, già bersaglio di una spedizione punitiva a colpi di spranghe in passato. L'uomo, 44 anni, era stato picchiato lo scorso 17 novembre, proprio mentre stava per aprire il suo locale.

Il caso aveva fatto rumore anche perché l'esercente, già a febbraio 2022, fu aggredito da un gruppo di persone perché si rifiutò di 'ospitare' una piazza di spaccio di droga nei pressi del suo locale. "dell'aperitivo della legalità" per far sentire "la nostra vicinanza, ma soprattutto la voce dei cittadini onesti". L'ex sindaca di Roma Virginia Raggi andò a portare la propria solidarietà al titolare del bar.

Per l'aggressione del febbraio 2022 si ipotizzò che gli autori fossero riconducibili a persone legate a gruppi di calabresi a Roma. Una ipotesi che anche per il secondo pestaggio, quello di novembre, aveva preso corpo. Invece così non è stato.

Quel 17 novembre un gruppo di persone armate e incappucciate si presentano in un palazzo della zona del Laurentino 38 per cercare un uomo. Una persona che c'entrava con un furto di 100 chilogrammi di cocaina (qui la notizia). Tentano di sfondare la porta, non ci riescono. All'interno la casa appare vuota, ma casualmente trovano un vicino, il titolare del bar Antico Caffé. Lo fermano e provano ad estorcere informazioni sul loro obiettivo. L'innocente, ignaro, finisce aggredito.

Seppur con il volto insanguinato, l'esercente si è recato negli uffici del distretto di polizia del commissariato Esposizione per denunciare l'accaduto. Quell'aggressione è servita a ricostruire la storia di un sequestro di due donne, due "zingare". Loro sì che c'entravano con il furto di quei cento chilogrammi di "coca".