Tir si scontra con un'auto e fugge: era senza assicurazione

Uno scontro per fortuna senza gravi conseguenze, ma che ha visto fuggire via il tir, senza accertarsi di cosa fosse successo. Il conducente del mezzo pesante però non aveva fatto i conti con la determinazione dell'anziana alla guida dell'utilitaria coinvolta che, con dovizia di particolari, ha allertato il numero unico per le emergenze. Siamo ad Aprilia, in via Nettunense, all'incrocio con via Matteotti.

La chiamata giunge alla sala operativa della polizia locale di Lanuvio che immediatamente ha allertato le pattuglie in servizio sul territorio. Sono stati gli agenti ad intercettare il mezzo in transito sulla medesima strada dopo che lo stesso aveva scaricato in un magazzino in zona. Il tir veniva così bloccato e il conducente identificato.

La polizia locale di Lanuvio, diretta dal comandante Sergio Ierace, ha potuto accertare come la motivazione della fuga fosse l'assenza di copertura assicurativa dell'autoarticolato in questione, risultato di proprietà di una azienda di trasporti di Pomezia. Il conducente è stato quindi sanzionato ai sensi del codice della strada e il mezzo pesante sottoposto a sequestro amministrativo.



"Appare assurdo che una azienda ed un suo dipendente", spiega il dottor Ierace, possano fare circolare un mezzo privo di copertura assicurativa non curante delle conseguenze che tale atto può portare, senza considerare peraltro le dimensione dello stesso. Questa volta è andata bene perché i danni sono stati lievi e non ci sono stati feriti, ma ricordo che è reato il semplice non fermarsi a seguito di incidente anche senza feriti (reato di fuga) ed è ancora più grave l'incidente di fuga con feriti (reato di omissione di soccorso) senza considerare le conseguenze in caso di omvicio stradale non solo penali ma anche civili, stante in questo caso la circostanza non di poco conto dell'assenza della copertura assicurativa. Controlliamo sempre i documenti dei nostri veicoli prima di metterci alla guida, ne va della nostra e dell'altrui sicurezza".