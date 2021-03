Tir resta incastrato in una pompa di gpl: intervengono i vigili del fuoco

Attimi di apprensione in una pompa di gpl di Ariccia dove un tir è rimasto incastrato durante una manovra. Per evitare fuoriuscita di benzina e possibili esplosioni, sono così intervenuti i vigili del fuoco, giunti intorno alle 8 in via Ginestreto 32 b.

I pompieri della squadra di Nemi e la squadra Crrc hanno lavorato per risolvere il problema.Nessuna persona è rimasta ferita, mentre è rimasta danneggiata la pensilina. I vigili del fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza l'area interessata, verificando che non vi fossero danni all'impianto e perdite di gas dovute all'urto, prima di poter rimuovere il mezzo pesante.