Roma-Milan, il tifoso intrappolato nel tornello dell'Olimpico

Sono stazionarie e non gravi le condizioni del giovane tifoso della Roma rimasto incastrato con la testa in un tornello d'ingresso prima della partita in uno dei varchi di accesso della curva sud, mentre stava avvenendo l'afflusso all'Olimpico per assistere alla partita contro il Milan.

Il video, diventato virale sui social, ha fatto il giro anche sulla chat dei tifosi. Nella immagini si vede il ragazzo bloccato nel tornello, con la testa. Gli altri tifosi della Roma, notata la scena, hanno urlato di "liberarlo", dando così il via alla macchina dei soccorsi. Non è escluso che il giovane abbia cercato di entrare subito dopo un altro tifoso, senza attendere che il meccanismo glielo consentisse, bloccandosi così e incastrando la testa con la sbarra metallica.

Il tifoso è stato soccorso subito dagli steward e dalla forze dell'ordine che hanno fatto intervenire personale della Roma e gli addetti dell'Olimpico per sbloccare i tornelli. Il ragazzo, medicato dal personale del 118, barcollando, è stato fatto sdraiare e quindi trasportato all'ospedale Santo Spirito con un'ambulanza in codice rosso per dinamica. Le sue condizioni non sono gravi.