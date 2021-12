Forza Tommaso, la Roma si stringe intorno al tifoso colto da malore allo stadio

"Forza Tommaso". Il coro, da stadio, è unanime. Tutto il popolo giallorosso, e non solo, sta facendo il tifo per il ragazzo di 23 anni colto da un malore durante Roma-Spezia. Il giovane, secondo quanto si apprende, ha subito due arresti cardiaci, uno proprio allo stadio - che ha dato il via ai primi soccorsi - poi in ambulanza.

La corsa al vicino ospedale Gemelli è stata rapida. Le sue condizioni restano stabili ma gravi. Allo stadio, però, il clima è stato surreale. Mentre sul prato verde si stava giocando la partita, la Curva Sud, dalla mezzora del primo tempo circa, non ha più intonato alcun coro e lo stadio è piombato nel silenzio. Anche a fine partita i giocatori della Roma si sono uniti per dare forza a Tommaso.

Marash Kumbulla, in un post su Instagram, ha anche dimostrato tutta la sua vicinanza al tifoso giallorosso: "Tre punti importanti per il nostro percorso. Un pensiero al nostro tifoso che si è sentito male, forza. Siamo tutti con te. Forza Roma". Bryan Cristante nelle interviste post partita ha aggiunto: "Speriamo non sia nulla di grave e che si riprenda il prima possibile". Anche Tammy Abraham ha pubblicato una storia sul proprio profilo: "Al tifoso che ha avuto un malore tra il pubblico: la squadra e tutti quanti sono con te. Rimettiti in fretta".