Milan-Roma, tifoso giallorosso arrestato per spaccio

Un tifoso della Roma è stato arrestato ieri sera per detenzione ai fini di spaccio di droga ieri sera prima del match di Eurpa League tra Milan e Roma, vinto dai giallorossi per uno a zero. Sono 4.000 - fa sapere la questura di Milano in una nota - i tifosi romanisti giunti nel parcheggio ospiti dello stadio di San Siro per assistere all'andata dei quarti di finale di Europa League.



È stato durante le fasi di filtraggio che il tifoso, un 31enne incensurato, è stato trovato in possesso di undici dosi di cocaina. Il questore di Milano Giuseppe Petronzi ha emesso nei suoi confronti un Daspo di due anni.