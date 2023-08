Rissa durante Roma-Salernitana: tifoso ferito si fa medicare e aggredisce un poliziotto

Prima ha partecipato a una lite nei pressi di uno dei bar della tribuna Tevere durante l'intervallo di Roma-Salernita. Poi, ferito, si è andato a far medicare in infermeria insieme ad altri tifosi, è lì è scoppiato il caos.

L'uomo, trent'anni, si è trovato davanti i poliziotti del commissariato Prati impegnati alla gestione dell'ordine pubblico dello stadio Olimpico. A quel punto il tifoso si è scagliato contro i tre agenti insultandoli e colpendo violentemente al volto e alle braccia uno di loro.

Non senza fatica i poliziotti sono riusciti a bloccare il giovane che, dopo le cure del caso, è stato accompagnato al posto di Polizia dello Stadio. Il poliziotto ferito, invece, è stato trasportato in ospedale.

Al termine degli atti di rito il trentenne è stato arrestato per lesioni personali a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive. La procura di Roma ha poi chiesto e ottenuto dal gip la convalida della misura pre cautelare adottata dagli agenti di via Ruffini. Parallelamente al procedimento penale è stato avviato l'iter per l'applicazione a carico del trentenne del Daspo.