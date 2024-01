Lazio-Roma, tifoso di 27 anni colpito da un petardo perde l'orecchio

Si aggrava il bilancio del derby di Roma di mercoledì scorso, 10 gennaio. Al giovane accoltellato durante un blitz in un pub e agli scontri post partita, si somma la notizia di un 27enne rimasto ferito all'interno dello stadio durante il lancio di fumogeni e petardi da un settore all'altro dello stadio Olimpico.

È successo nel prepartita. Secondo quanto si apprende il giovane sarebbe stato colpito da un petardo in testa: soccorso e portato in ospedale ha avuto 60 giorni di prognosi e l'ablazione dell'orecchio.

In particolare secondo la ricostruzione della polizia il petardo sarebbe stato lanciato dalla zona della tribuna Tevere verso il settore distinti sud, dove si trovava il ragazzo. Sono in corso le indagini della polizia per individuare il responsabile del gesto.

In basso il video dei fumogeni lanciati da un settore all'altro dello stadio Olimpico.