Romanista perde l'orecchio dopo lancio del petardo, trovato e arrestato tifoso della Lazio

Un video e i vestiti come prove inoppugnabili. E' stato individuato così il 42enne tifoso della Lazio che mercoledì scorso ha scagliato il petardo che ha poi causato ferite gravissime ad un orecchio ad un supporter della Roma. Per lui è scattata la flagranza differita. L'arresto nella mattinata di ieri. A suo carico è stato contestato il reato di lancio di oggetti pericolosi in occasione di manifestazioni sportive e lesioni gravissime aggravate.

Il 42enne, supporter laziale, non è riconducibile ai contesti delle tifoserie ultras. A suo carico, secondo quanto spiega la Questura, vi sarebbero precedenti di polizia per reati legati a competizioni sportive e agli stupefacenti.

Alla sua identificazione si è arrivati grazie all'analisi delle immagini registrate dall’impianto di video sorveglianza in dotazione allo Stadio Olimpico. Nel dettaglio, l’autore del gesto è stato cristallizzato nel frangente in cui, alle 17 e 30 circa, durante le fasi di riscaldamento dei giocatori, dalla Tribuna Tevere, ha scagliato un petardo verso i distinti sud est, ferendo due tifosi della Roma [video in fondo a questo articolo]. Uno di essi ha dovuto subire l'ablazione dell'orecchio.

Nel corso della perquisizione presso il suo domicilio, sono stati rinvenuti e sequestrati gli indumenti indossati dall’autore del gesto in occasione del derby. In particolare, le scarpe rinvenute, presentavano tracce di sangue così come era stato possibile vedere nelle immagini girate allo stadio.

A carico del 42enne scatterà il Daspo.